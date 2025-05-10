Онлайн-казино и спецслужбы: расследование УП повлекло за собой кадровые изменения в СБУ
В начале марта в одном из ресторанов в центре Киева состоялось празднование дня рождения Константина Коломийца — совладельца клуба единоборств "Динамо" и человека, который, по данным СМИ, занимается охраной владельца подсанкционной букмекерской компании "Париматч"
Об этом говорится в расследовании Украинской правды "Небукмекерская контора". История одного празднования, передает RegioNews.
Среди гостей мероприятия был и Анатолий Лойф – руководитель Главного управления контрзащиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ.
По информации журналистов, "Париматч", несмотря на запрет, продолжает работать в Украине под видом сайтов-клонов.
По данным Национального банка Украины, в 2023 году украинцы тратили на онлайн-казино около 400 миллионов гривен ежедневно, а только за декабрь 2024 года – более 19,4 миллиарда гривен. И это только в пределах официально зарегистрированных и лицензированных платформ.
Такая активность не только рождает экономические и социальные вызовы, но и усиливает коррупционные риски в правоохранительных структурах и сферах регулирования.
После расследования журналистов Служба безопасности Украины уволила Лойфа.
Напомним, ранее мы рассказывали о состоянии семьи заместителя руководителя Департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Ивана Калабашкина.