В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют
На утро 3 марта в Черном и Азовском морях нет российских боевых кораблей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.
В то же время в Средиземном море находятся 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 26 ракет.
За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:
- к Черному морю – 4 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
- до Азовского моря – 5 судов, из них 4 двигалось из пролива Босфор.
Напомним, поздно вечером 2 марта российский ударный БпЛА попал в жилой дом в центре Харькова. Пострадали местные жители.
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