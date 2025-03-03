В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют

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На утро 3 марта в Черном и Азовском морях нет российских боевых кораблей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

В то же время в Средиземном море находятся 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 26 ракет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – 4 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;

до Азовского моря – 5 судов, из них 4 двигалось из пролива Босфор.

Напомним, поздно вечером 2 марта российский ударный БпЛА попал в жилой дом в центре Харькова. Пострадали местные жители.