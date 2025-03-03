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03 марта 2025, 07:08

В Черном и Азовском морях вражеские корабли отсутствуют

03 марта 2025, 07:08
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иллюстративное фото: из открытых источников
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На утро 3 марта в Черном и Азовском морях нет российских боевых кораблей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ.

В то же время в Средиземном море находятся 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 26 ракет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю – 4 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
  • до Азовского моря – 5 судов, из них 4 двигалось из пролива Босфор.

Напомним, поздно вечером 2 марта российский ударный БпЛА попал в жилой дом в центре Харькова. Пострадали местные жители.

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