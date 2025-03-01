"Мои у меня дома": Усик отреагировал на информацию о поясе, который Зеленский привез на встречу с Трампом

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Абсолютный чемпион мира по сверхтяжелому весу по версиям WBC, WBA и WBO украинский боксер Александр Усик заявил, что не знает, что за пояс президент Украины Владимир Зеленский привез на встречу с президентом США Дональдом Трампом

Как сообщает RegioNews, об этом он сообщил в комментарии usykaa_fans.

Боксера спросили: "Саша, ты здесь, а твой пояс где-то в Вашингтоне, что это такое?":

Я не знаю. Мои пояса все у меня дома.

В сообществе фанатов уточнили: "А чей пояс подарил Зеленский Трампу?":

Специальный пояс, мне кажется, какой-нибудь. Я знаю, что это за пояс, просто никому ничего не могу сказать. И не хочу, – ответил Усик.

Ранее Усик подарил Зеленскому пояс WBC.

Напомним, издание Financial Times сообщило, что восстановить отношения Зеленского с Трампом уже невозможно.