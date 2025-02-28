Фото: ГСЧС

Украина уже начала очищать территорию мин. Это позволило значительно сократить сумму, которая потребуется после завершения войны.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины, передает RegioNews.

Ранее предполагали, что после завершения войны Украина потребует не менее 29,8 миллиарда долларов США для полного разминирования территорий. Однако сейчас эти потребности могут снизиться, поскольку украинцы уже самостоятельно очищают территорию. Текущие усилия позволили сократить сумму до 4,8 млрд долларов США.

"Уменьшение суммы потребностей на гуманитарное разминирование почти на 5 миллиардов долларов свидетельствует об огромной работе, реализованной Министерством экономики совместно с Минобороны, ГСЧС, частными и международными операторами противоминной деятельности", - подчеркнула вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, во сколько обойдется восстановление Украины после войны. По его словам, в течение следующего десятилетия на восстановление нашего государства понадобится 524 миллиарда долларов. Это расчеты экспертов Всемирного банка.