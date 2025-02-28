20:26  27 февраля
В Киеве патрульный автомобиль врезался в легковушку и уехал с места ДТП: в полиции отреагировали
11:11  27 февраля
Менеджер известного в Украине футбольного клуба сбежал за границу
09:52  27 февраля
Богдан Кротевич покидает "Азов" после 10 лет службы
UA | RU
UA | RU
28 февраля 2025, 02:50

Сколько будет стоить разминирование Украины: в Минэкономики назвали цифру

28 февраля 2025, 02:50
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Украина уже начала очищать территорию мин. Это позволило значительно сократить сумму, которая потребуется после завершения войны.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины, передает RegioNews.

Ранее предполагали, что после завершения войны Украина потребует не менее 29,8 миллиарда долларов США для полного разминирования территорий. Однако сейчас эти потребности могут снизиться, поскольку украинцы уже самостоятельно очищают территорию. Текущие усилия позволили сократить сумму до 4,8 млрд долларов США.

"Уменьшение суммы потребностей на гуманитарное разминирование почти на 5 миллиардов долларов свидетельствует об огромной работе, реализованной Министерством экономики совместно с Минобороны, ГСЧС, частными и международными операторами противоминной деятельности", - подчеркнула вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, во сколько обойдется восстановление Украины после войны. По его словам, в течение следующего десятилетия на восстановление нашего государства понадобится 524 миллиарда долларов. Это расчеты экспертов Всемирного банка.

Минэкономики Восстановление Украины
"Зимняя еПоддержка": на что украинцы чаще всего тратят выплаты
18 февраля 2025, 12:30
Что делать с устаревшим жилищным фондом, скандальными ЖК и многолетними квартирными очередями – объясняет Елена Шуляк
21 октября 2024, 11:40
Все новости »
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
Во Львовской области перевернулось BMW в кювете: водителя вытаскивали спасатели
28 февраля 2025, 03:57
Ирландия будет продвигать ускоренное вступление Украины в ЕС
28 февраля 2025, 03:25
В Тернопольской области 25-летний парень до смерти избил бабушку
28 февраля 2025, 03:10
Во Франции судили ученых, бросивших коктейли Молотова в консульство РФ
28 февраля 2025, 02:45
Спасение Мазли: на Закарпатье задержали мужчину, который издевался над конем
28 февраля 2025, 02:34
На Прикарпатье под льдом в реке Прут обнаружили тело мужчины
28 февраля 2025, 02:21
Усилят ПВО: Ирландия передаст Украине радары Giraffe
28 февраля 2025, 02:00
Россияне ударили по Сумам: есть пострадавшие
28 февраля 2025, 01:42
Россияне атаковали Николаев: обломки "Шахеда" упали на склад
28 февраля 2025, 01:24
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
Все публикации »
Юрий Луценко
Сергей Фурса
Митрополит Эпифаний
Все блоги »