Фото: ДСНС

Україна вже почала очищати територію від мін. Це дозволило значно скоротити суму, яка буде потрібна після завершення війни

Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає RegioNews.

Раніше припускали, що після завершення війни Україна потребуватиме не менш ніж 29,8 мільярдів доларів США для повного розмінування територій. Проте зараз ці потреби можуть зменшитися, оскільки українці вже самостійно очищають територію. Поточні зусилля дозволили скоротити суму до 4,8 мільярда доларів США.

"Зменшення суми потреб на гуманітарне розмінування на майже 5 мільярдів доларів свідчить про величезну роботу, реалізовану Міністерством економіки спільно із Міноборони, ДСНС, приватними та міжнародними операторами протимінної діяльності", - наголосила віцепрем’єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, скільки коштуватиме відбудова України після війни. За його словами, впродовж наступного десятиліття на відновлення нашої держави знадобиться 524 мільярда доларів. Це розрахунки експертів зі Світового банку.