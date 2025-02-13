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13 февраля 2025, 21:10

В украинских школах больше не будет золотых и серебряных медалистов

13 февраля 2025, 21:10
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В Украине решили упразднить медали для выпускников школ. Это объяснили неэффективностью. Особенно после пандемии и во время войны

Об этом говорится в приказе Министерства образования и науки Украины, передает RegioNews.

Документ вступил в силу 10 февраля. Таким образом, государство больше не будет снабжать школы золотыми и серебряными медалями для выпускников с высокими достижениями. В то же время – учащиеся с хорошими оценками смогут получать свидетельства "с отличием".

Упразднение золотых и серебряных медалей объяснили неэффективностью этой системы. За последние шесть лет количество медалистов выросло на 141,4%. Однако качество знаний из-за трудностей полномасштабной войны и пандемии снизилось. Однако учебные заведения будут иметь право сами выбирать, как поощрять учащихся. К примеру, грамотами или другими наградами.

Следует отметить, что это не единственное изменение в образовании. Недавно глава МОН Андрей Сташко сообщил, что с 1 сентября 2025 года будут увеличены доплаты учителям . Он отметил, что если учитель работает на 1,5 ставки, то на руки он сможет получать не менее 15 000 гривен. По словам министра, бюджет уже выделил на это 12 миллиардов гривен.

МОН образование
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