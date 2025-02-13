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В Украине решили упразднить медали для выпускников школ. Это объяснили неэффективностью. Особенно после пандемии и во время войны

Об этом говорится в приказе Министерства образования и науки Украины, передает RegioNews.

Документ вступил в силу 10 февраля. Таким образом, государство больше не будет снабжать школы золотыми и серебряными медалями для выпускников с высокими достижениями. В то же время – учащиеся с хорошими оценками смогут получать свидетельства "с отличием".

Упразднение золотых и серебряных медалей объяснили неэффективностью этой системы. За последние шесть лет количество медалистов выросло на 141,4%. Однако качество знаний из-за трудностей полномасштабной войны и пандемии снизилось. Однако учебные заведения будут иметь право сами выбирать, как поощрять учащихся. К примеру, грамотами или другими наградами.

Следует отметить, что это не единственное изменение в образовании. Недавно глава МОН Андрей Сташко сообщил, что с 1 сентября 2025 года будут увеличены доплаты учителям . Он отметил, что если учитель работает на 1,5 ставки, то на руки он сможет получать не менее 15 000 гривен. По словам министра, бюджет уже выделил на это 12 миллиардов гривен.