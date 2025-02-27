В Кропивницком задержали агента ФСБ, который пытался сжечь электроподстанцию
СБУ задержала еще одного агента ФСБ в Кропивницком. Он готовил серию поджогов на ключевых энергообъектах региона, чтобы обесточить местные воинские части и больницы
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.
Сотрудники СБУ задержали фигуранта "на горячем", когда он проводил доразведку у электроподстанции, питающей областную больницу и несколько подразделений Сил обороны. Злоумышленник планировал поджечь этот энергообъект.
Как установило расследование, агентом оказался 30-летний местный безработный, который искал скорые заработки в Телеграм-каналах.
После дистанционной вербовки вражеский приспешник разведывал локации основных энергогенерирующих объектов и собирал данные об их техническом состоянии и охране. Получившуюся информацию фигурант отправлял своему российскому куратору для "согласования" поджога.
Одновременно агент передавал оккупантам геолокации возможного базирования украинских защитников, по которым враг планировал осуществить воздушные атаки.
Во время обыска у задержанного изъяли мобильный телефон с поличным.
Злоумышленнику объявили подозрение за госпредательство. Он находится под стражей.
Фигуранту грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, на Прикарпатье задержали группу лиц, подозреваемых в поджоге транспорта и диверсий на "Укрзализныце".