Фахівців Радіоелектронної розвідки ВМС ЗСУ припинили переводити в піхоту
Унікальних фахівців Радіоелектронної розвідки ВМС ЗСУ припинили переводити до підрозділів морської піхоти
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, передає RegioNews.
Днями він отримав відповідь від Міноборони на своє звернення.
За словами нардепа, раніше було багато запитів від військових ВМС, щодо переведення унікальних фахівців РЕР, яким важко знайти заміну.
"Тепер сподіваюсь, що ситуація зміниться. Але якщо змін не відбудеться — прошу повідомляти", — наголосив Олексій Гончаренко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військових техніків, які обслуговують німецькі зенітні ракетні комплекси ППО і ПРО середнього радіусу дії IRIS-Т, переводять у піхоту.
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