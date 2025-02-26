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Синоптики поделились прогнозом погоды на четверг, 27 февраля. В некоторых областях ожидается резкое похолодание ночью. При этом в некоторых регионах будет значительное потепление.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.

Согласно прогнозу синоптиков, 27 февраля на северо-востоке и востоке ожидается холодная погода ночью - от 11 до 16 градусов ниже нуля. Днем в этих регионах столбики термометров поднимутся до 0-5 градусов мороза.

В западных областях ожидается потепление. Ночью прогнозируют 0-5 градусов ниже нуля, а днем – от 5 до 10 градусов тепла. На остальной территории ожидают прохладную ночь (до 12 градусов мороза), но приятную температуру днем (небольшие плюсовые значения).

"На дорогах, кроме западных и большинства южных областей, местами гололедица", - предупредили в Укргидрометцентре.

Что касается Киевщины , то 27 февраля там ожидается переменная облачность без осадков. На дорогах местами может быть гололедица. Температура воздуха ночью от 7 до 12 градусов ниже нуля, а днем – от 0 до 5 градусов с отметкой плюс. В столице ночью прогнозируют от 7 до 9 градусов мороза, а днем – от 2 до 4 градусов тепла.