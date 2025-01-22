СБУ провела более 150 спецопераций и задержаний за три дня

фото: СБУ

Служба безопасности совместно с другими правоохранителями провела серию масштабных реализаций и задержаний 18-20 января

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

За этот период сотрудники СБУ совершили комплексные процессуальные действия в 157 уголовных производствах. По итогам этих мероприятий 222 человека получили уведомление о подозрении, 85 из них – задержаны.

В частности, подозрение объявили:

19 вражескимм агентам, осуществлявшим разведывательно-диверсионную деятельность в пользу российских спецслужб;

39 лицам, причастным к преступлениям в военной сфере, в том числе лицам, причастным к хищению средств оборонного госбюджета;

63 фигурантам, в том числе из числа сотрудников ТЦК, бывших МСЭК и ВЛК, а также медучреждений, подозреваемых во введении "схем для уклонистов" и в организации незаконного пересечения границы;

7 лицам, которые вредили государственной безопасности в информационной сфере и киберпространстве, среди которых антиукраинские пропагандисты;

24 фигурантам, вредившим экономическим интересам государства;

7 лицам, причастным к незаконному обороту оружия и средствам военного поражения.

Всего в рамках этих уголовных производств было проведено 287 обысков.

Напомним, ранее сотрудники Нацполиции разоблачили еще десятки схем для уклонения от мобилизации в 19 регионах. Было проведено 270 обысков.