Пограничники показали, как уничтожают вражеские позиции под Волчанском
Бойцы бригады "Гарт" с использованием минометов и ударных дронов нанесли серии поражений по позициям оккупантов на Волчанском направлении
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Под огонь пограничников подразделения Falcon попали окопные линии, блиндажи, капониры.
Как результат: пятеро оккупантов ликвидированы, 13 – ранены.
Напомним, ранее на одном из направлений фронта подразделения Сил беспилотных систем ВСУ впервые обнаружили и уничтожили редкую разработку КНДР – самоходную артиллерийскую установку М1978 "Коксан".
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