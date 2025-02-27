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Украинские бойцы уничтожили склад с боеприпасами, который россияне оборудовали на Купянском направлении

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

Бойцы мотопехотного батальона с помощью дрона обнаружили вражескую позицию на Купянском направлении. Рядом с ней захватчики оборудовали скрытый склад с боеприпасами, наполняемый боекомплектом.

"Благодаря умело проведенной "ревизии" точным ударом FPV-дрона наши пилоты уничтожили склад боеприпасов захватчиков. В результате точного удара – взрывалось красиво, долго и много", – рассказали военные.

Напомним, ранее на одном из направлений фронта подразделения Сил беспилотных систем ВСУ впервые обнаружили и уничтожили редкую разработку КНДР – самоходную артиллерийскую установку М1978 "Коксан".