ВСУ уничтожили FPV-дронами склад боеприпасов оккупантов на Купянском направлении
Украинские бойцы уничтожили склад с боеприпасами, который россияне оборудовали на Купянском направлении
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ОСУВ "Хортица".
Бойцы мотопехотного батальона с помощью дрона обнаружили вражескую позицию на Купянском направлении. Рядом с ней захватчики оборудовали скрытый склад с боеприпасами, наполняемый боекомплектом.
"Благодаря умело проведенной "ревизии" точным ударом FPV-дрона наши пилоты уничтожили склад боеприпасов захватчиков. В результате точного удара – взрывалось красиво, долго и много", – рассказали военные.
Напомним, ранее на одном из направлений фронта подразделения Сил беспилотных систем ВСУ впервые обнаружили и уничтожили редкую разработку КНДР – самоходную артиллерийскую установку М1978 "Коксан".