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26 февраля 2025, 16:25

Украина впервые примет участие в хакатоне НАТО, посвященном противодействию российским КАБам

26 февраля 2025, 16:25
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фото: Министерство обороны Украины
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Североатлантический альянс (НАТО) впервые допустил разработчиков и ученых из Украины к участию в хакатоне NATO Innovation Challenge, направленном на решение общих угроз

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Мероприятие пройдет 27 марта в польском городе Быдгощ. К нему можно будет подключиться онлайн.

Тема этого года — противодействие управляемым авиабомбам (КАБ). Свои заявки украинские изобретатели, инноваторы, ученые и представители ОПК могут подать до 13 марта. Заявка для участия в хакатоне должна отвечать определенным критериям, с которыми можно ознакомиться на сайте мероприятия.

Главное — предложенное решение должно быть актуально к проблеме, инновационное и реалистичное. Каждое предложенное решение будут оценивать судьи.

"Вражеские КАБы — одна из наибольших угроз для украинских военных на линии столкновения и украинских городов. Важно, что именно эта тема является ключевой для очередного хакатона НАТО. Это доказывает, что мы находимся в одном контексте безопасности с Альянсом", — подчеркнул заместитель министра обороны Валерий Чуркин.

Регистрация на хакатон НАТО доступна по ссылке.

Напомним, ранее сообщалось, что на Запорожье Силы обороны уничтожили российскую управляемую авиационную бомбу (КАБ). Такой тип средства авиационного поражения военные сбили не в первый раз.

Украина РФ война НАТО Польша технологии авиабомба КАБ
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