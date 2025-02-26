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Об этом президент сообщил на прессбрифинге, передает RegioNews.

"У нас сегодня была серьезная военная ставка, потому что есть много разных вызовов. И что бы ни было, какие бы отношения у нас с партнерами ни были, но системы противовоздушной обороны, дроны, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты, борьба с ними и производство своих – это также серьезная тематика", – заявил президент.

По его словам, во время сегодняшнего совещания были проанализированы вопросы дальнобойного вооружения, в том же числе и беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), а также противовоздушной обороны (ПВО). Сейчас у партнеров Украины есть понимание того, что именно сегодня ожидает от них Киев.

"Имеем широкую карту к тому, что нужно сделать, и то, что у нас есть. И я доволен сегодняшней ставкой", – отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получит от Ирландии радиолокационные системы для усиления ПВО.

Также Швеция предоставит помощь для усиления украинского ПВО.