фото: ЦНС

Опеку над украинскими музеями на временно захваченных землях взяла на себя Федеральная служба безопасности РФ

Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

"Враг использует в качестве оружия любую отрасль, которую контролируют, в том числе и музеи на временно оккупированных территориях. Для централизации пропаганды в захваченных музеях россияне назначали кураторов из ФСБ к каждому из них. Теперь самоназначенные директора должны согласовывать выставки с кремлевскими службистами", – говорится в сообщении.

Кадровую политику музея также будут определять московские чекисты.

Кроме того, они будут определять и проверять сценарии экскурсий, чтобы они происходили в нужной Кремлю тональности.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне на ВОТ не могут найти достаточно гражданских кадров на административные должности среди местных жителей, поэтому массово будут назначаться военнослужащие.