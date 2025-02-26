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26 февраля 2025, 06:12

РФ ужесточает контроль: в оккупированные регионы прибыли новые кураторы из ФСБ

26 февраля 2025, 06:12
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фото: ЦНС
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Опеку над украинскими музеями на временно захваченных землях взяла на себя Федеральная служба безопасности РФ

Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

"Враг использует в качестве оружия любую отрасль, которую контролируют, в том числе и музеи на временно оккупированных территориях. Для централизации пропаганды в захваченных музеях россияне назначали кураторов из ФСБ к каждому из них. Теперь самоназначенные директора должны согласовывать выставки с кремлевскими службистами", – говорится в сообщении.

Кадровую политику музея также будут определять московские чекисты.

Кроме того, они будут определять и проверять сценарии экскурсий, чтобы они происходили в нужной Кремлю тональности.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне на ВОТ не могут найти достаточно гражданских кадров на административные должности среди местных жителей, поэтому массово будут назначаться военнослужащие.

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