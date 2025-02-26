РФ ужесточает контроль: в оккупированные регионы прибыли новые кураторы из ФСБ
Опеку над украинскими музеями на временно захваченных землях взяла на себя Федеральная служба безопасности РФ
Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает RegioNews.
"Враг использует в качестве оружия любую отрасль, которую контролируют, в том числе и музеи на временно оккупированных территориях. Для централизации пропаганды в захваченных музеях россияне назначали кураторов из ФСБ к каждому из них. Теперь самоназначенные директора должны согласовывать выставки с кремлевскими службистами", – говорится в сообщении.
Кадровую политику музея также будут определять московские чекисты.
Кроме того, они будут определять и проверять сценарии экскурсий, чтобы они происходили в нужной Кремлю тональности.
Напомним, ранее сообщалось, что россияне на ВОТ не могут найти достаточно гражданских кадров на административные должности среди местных жителей, поэтому массово будут назначаться военнослужащие.