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Белорусская семья, переехавшая в РФ, решила назвать своего новорожденного сына креативно. В результате они выбрали имя Трамп

Об этом сообщают в российских СМИ, передает RegioNews.

Белорусская семья, переехавшая в российский Новосибирск, назвала ребенка Трампом. При этом отец мальчика заявил, что якобы это необязательно имеет отсылку к политике (т.е. действующему президенту США). По его словам, они с женой просто хотели "необычное имя" для ребенка.

В СМИ пишут о том, что семья переехала в Россию из Беларуси еще два года назад. Учитывая, что отца ребенка зовут Владимиром, то в РФ теперь живет – Трамп Владимирович.