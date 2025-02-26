В Черном и Азовском морях нет вражеских кораблей

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Сегодня 26 февраля по состоянию на 6:00 ни один российский ракетоноситель в Черном не зафиксирован. В Азовском море вражеские корабли также отсутствуют

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ВМС ВСУ.

В то же время в Средиземном море находятся 4 вражеских корабля, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр". Общий залп – до 26 ракет.

За сутки в интересах РФ проход оккупированным Керченским проливом совершили:

к Черному морю – ни одного судна;

до Азовского моря - 2 судна, двигавшиеся из пролива Босфор.

Напомним, ночью 24 февраля российские войска в очередной раз совершил террор мирных украинских городов смертоносными дронами. Военные моряки сбили над Одесской областью 10 ударных БпЛА "Shahed-136".