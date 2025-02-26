У Чорному та Азовському морях немає ворожих кораблів
Сьогодні 26 лютого станом на 6:00 жодного російського ракетоносія в Чорному не зафіксовано. В Азовському морі ворожі кораблі також відсутні
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ВМС ЗСУ.
Водночас в Середземному морі перебуває 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр". Загальний залп – до 26 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід окупованою Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – жодного судна;
- до Азовського моря - 2 судна, які рухались з протоки Босфор.
Нагадаємо, вночі 24 лютого російські війська вчергове здійснив терор мирних українських міст смертоносними дронами. Військові моряки збили над Одещиною 10 ударних БпЛА "Shahed-136".
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