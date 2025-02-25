В полиции рассказали, есть ли в Украине наказание для нарушителей комендантского часа

фото: иллюстративное

За три года полномасштабной войны в нашей стране так и не была введена ответственность за нарушение комендантского часа

Как передает RegioNews, об этом в интервью РБК-Украина рассказал первый заместитель главы Национальной полиции Украины, начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе.

По его словам, комендантский час помог в уменьшении количества преступлений, но ответственности за нарушение этой нормы до сих пор нет.

"К сожалению, законодатель нас не поддержал по установлению ответственности за нарушение комендантского часа. И фактически пока с такими нарушителями мы ничего поделать не можем", - говорит Цуцкиридзе.

Он отметил, что были случаи, когда стражи порядка доставляли в отделение нарушителей для профилактических бесед, после чего отпускали.

Напомним, директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова рассказала, сколько мужчин покинули Украину из-за войны.