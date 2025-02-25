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25 лютого 2025, 17:52

У поліції розповіли, чи є в Україні покарання для порушників комендантської години

25 лютого 2025, 17:52
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фото: ілюстративне
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За три роки повномасштабної війни в нашій країні так і не було введено відповідальності за порушення комендантської години

Як передає RegioNews, про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів перший заступник голови Національної поліції України, начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.

За його словами, комендантська година допомогла у зменшенні кількості злочинів, але відповідальності за порушення цієї норми досі немає.

"На жаль, законодавець нас не підтримав щодо встановлення відповідальності за порушення комендантської години. І фактично поки що з такими порушниками ми нічого зробити не можемо", - каже Цуцкірідзе.

Він зазначив, що були випадки, коли правоохоронці доправляли у відділення порушників для профілактичних бесід, після чого відпускали.

Нагадаємо, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова розповіла, скільки чоловіків покинули Україну через війну.

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