Фото: ОВА

В ночь на 16 ноября российские войска почти 20 раз атаковали беспилотниками шесть районов Днепропетровской области

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Днепре повреждены транспортная инфраструктура, частные и многоквартирные дома.

В Павлограде пострадали 77-летний мужчина и 42-летняя женщина. Мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести, женщина будет лечиться амбулаторно. Также в городе повреждены учебное заведение, многоэтажки и автомобиль.

В Никопольском районе под ударами были Никополь, Покровская и Мировская громады. Поврежден частный дом.

В Самаровском районе в Лычковской громаде повреждена инфраструктура, возник пожар.

В Каменском россияне атаковали предприятие.

В Синельниковском районе под ударами оказались Синельниково и Николаевская громада. Повреждена инфраструктура.

Напомним, россияне нанесли удар FPV-дроном по объекту гражданской инфраструктуры в селе Беленькое Запорожской области. В результате атаки погиб мужчина.