В Днепропетровской области под ударами дронов были шесть районов: есть пострадавшие
В ночь на 16 ноября российские войска почти 20 раз атаковали беспилотниками шесть районов Днепропетровской области
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.
В Днепре повреждены транспортная инфраструктура, частные и многоквартирные дома.
В Павлограде пострадали 77-летний мужчина и 42-летняя женщина. Мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести, женщина будет лечиться амбулаторно. Также в городе повреждены учебное заведение, многоэтажки и автомобиль.
В Никопольском районе под ударами были Никополь, Покровская и Мировская громады. Поврежден частный дом.
В Самаровском районе в Лычковской громаде повреждена инфраструктура, возник пожар.
В Каменском россияне атаковали предприятие.
В Синельниковском районе под ударами оказались Синельниково и Николаевская громада. Повреждена инфраструктура.
Напомним, россияне нанесли удар FPV-дроном по объекту гражданской инфраструктуры в селе Беленькое Запорожской области. В результате атаки погиб мужчина.