Фото: Национальная полиция

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Молодого человека задержали в ночь на 15 ноября возле места очередного поджога автомобиля на улице Набережной в областном центре.

По данным следствия, студент нашел в социальных сетях объявление о "легком заработке". Впоследствии он согласился выполнять задачи российского куратора, который обещал платить за поджоги автомобилей.

В течение трех ночей подряд в Ивано-Франковске зафиксировали поджоги четырех автомобилей. В частности, в ночь на 13 ноября на улице Карпатской повреждены Audi и Jeep Compass. На следующую ночь на Южном бульваре подожгли Volkswagen Transporter.

А 15 ноября около 03:50 загорелся Volkswagen Touareg во дворе по улице Набережной. Огонь также повредил еще два автомобиля.

Как установили правоохранители, молодой человек снимал подпавшие на видео и посылал записи своему куратору через мессенджер. В ходе осмотра мобильного телефона полицейские обнаружили соответствующие видеозаписи.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого изъяли одежду, обувь и другие вещественные доказательства.

Следователи сообщили 20-летнему франковцу о подозрении по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины по фактам поджогов Audi, Jeep Compass и Volkswagen Touareg. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, правоохранители проверяют его возможную причастность к поджогу Volkswagen Transporter, принадлежащему военнослужащему ВСУ. По этому факту продолжается расследование.

Напомним, в Кривом Роге будут судить двух подростков в возрасте 15 и 16 лет, которых обвиняют в поджогах автомобилей по заказу представителей России. За выполнение задач они получали денежное вознаграждение.