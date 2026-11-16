В Виннице двое школьников избили четвероклассника: у него переломы трех позвонков

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В Виннице расследуют обстоятельства избиения 10-летнего школьника в лицее №34. По словам отца мальчика, на ребенка напали двое учеников параллельного класса в школьной туалете

Об этом сообщает "УП. Жизнь", передает RegioNews.

Инцидент произошел 9 ноября. Отец мальчика Владимир Сторчак рассказал, что сначала дети пытались зайти в кабинку туалета, где находился его сын, а когда тот вышел – напали на него.

По словам мужчины, уборщица разняла детей, однако впоследствии нападавшие догнали мальчика, повалили на спину и продолжили избивать. Один из них, как утверждает отец, прыгнул ребенку на живот.

После нападения Тимур не мог самостоятельно передвигаться. Впоследствии в больнице у него диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и переломы трех позвонков.

Пока мальчик находится в стационаре. По словам отца, впереди ребенка ждет длительное восстановление: ближайшие два-три месяца ему придется носить жесткий корсет и соблюдать постельный режим.

Родители школьника заявляют о ненадлежащей реакции администрации учебного заведения. В частности, по словам Владимира, когда они прибыли в школу, представители администрации сначала назвали событие несчастным случаем и утверждали, что мальчик якобы сам упал.

После огласки истории в соцсетях в школе провели заседание специальной комиссии. Однако отец пострадавшего ребенка утверждает, что вместо объяснений и поддержки семья столкнулась с обвинениями и конфликтом с отцом одного из подозреваемых в нападении учеников.

Впоследствии семью пригласили на комиссию Департамента образования Винницкого городского совета. Там, по словам Владимира, сообщили об обнаруженных в работе школы определенных нарушениях, однако их содержание не уточнили.

Также отец попросил директора предоставить видеозапись предыдущего заседания, во время которого, по его словам, разглашали данные уголовного производства. Сначала руководительница согласилась, однако позже отказала, объяснив это присутствием на записи третьих лиц.

По факту травмирования ребенка правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины – умышленное телесное повреждение средней тяжести.

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