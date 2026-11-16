Вражеский удар по Кировоградщине: повреждено транспортное предприятие

Фото: Кировоградская ОВА

В ночь на 16 ноября русские войска атаковали транспортное предприятие в Головановском районе Кировоградской области

Об этом сообщил начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.

По его словам, в результате вражеской атаки повреждено одно из транспортных предприятий района.

На территории объекта вспыхнул пожар, возник пожар, огонь охватил здания и технику

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 16 ноября РФ атаковала Украину 158 ударными БпЛА типа Shahed (77 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия". Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.