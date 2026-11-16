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В ночь на 16 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Черкасской области

Об этом сообщает глава Черкасской ОВА Игорь Табурец и АО "Черкассыоблэнерго", передает RegioNews.

В Звенигородском районе повреждены несколько энергообъектов, из-за чего часть потребителей осталась без электроснабжения.

На местах ударов работают соответствующие службы. Энергетики проводят восстановительные работы, чтобы вернуть свет потребителям.

Кроме того, российский беспилотник попал в территорию бездействующего предприятия. Возник пожар, который спасатели ликвидировали.

Напомним, в ночь на 16 ноября российские войска атаковали Винницкую область. Зафиксированы попадания в объект критической индустрии и объекты энергетики.