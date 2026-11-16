Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 16 ноября РФ атаковала Украину 158 ударными БпЛА типа Shahed (77 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа "Пародия"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 131 российский беспилотник.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 11 локациях.

В ВС подчеркнули, что атака продолжается. В воздушном пространстве несколько вражеских дронов.

Напомним, в ночь на 16 ноября российские войска атаковали Винницкую область. Зафиксированы попадания в объект критической индустрии и объекты энергетики.