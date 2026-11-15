В Ровенской области иномарка сбила школьника: ребенок в тяжелом состоянии
Авария произошла в Костополе, 14 ноября, около 17 часов на улице Степанской. Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.
40-летний водитель Fiat Doblo наехал на 13-летнего местного жителя. Мальчик переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП он получил множественные травмы. Мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию.
"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 УК Украины", – говорят в полиции.
Напомним, в Прикарпатье 20-летняя водитель врезалась в дерево, девушка погибла. В салоне автомобиля находились еще три пассажира. Они получили легкие телесные повреждения.
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