В Ровенской области иномарка сбила школьника: ребенок в тяжелом состоянии

Фото: Нацполиция

Авария произошла в Костополе, 14 ноября, около 17 часов на улице Степанской. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

40-летний водитель Fiat Doblo наехал на 13-летнего местного жителя. Мальчик переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП он получил множественные травмы. Мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 УК Украины", – говорят в полиции.

Напомним, в Прикарпатье 20-летняя водитель врезалась в дерево, девушка погибла. В салоне автомобиля находились еще три пассажира. Они получили легкие телесные повреждения.