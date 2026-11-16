Фото: ОВА

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Повреждены несколько многоэтажных домов. Взрывной волной выбило окна и побило балконы. Получила ранения 44-летняя женщина, ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В результате другого удара по Днепру загорелись автомобили на дороге. Погиб один человек, еще трое получили ранения.

На местах работают все соответствующие службы.

Напомним, в ночь на 16 ноября российские войска почти 20 раз атаковали беспилотниками шесть районов Днепропетровской области. Пострадали два человека.