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24 февраля 2025, 08:30

В Сумской области зенитчики уничтожили 13 российских "шахедов"

24 февраля 2025, 08:30
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фото: Сумская ОВА
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Сегодня ночью, 24 февраля, противовоздушная оборона Сумщины приземлила более 10 российских ударных беспилотников типа "Shahed"

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает RegioNews.

"Сегодня, 24 февраля, в небе над Сумщиной подразделениями ПВО области сбито 13 "Шахедов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала 2025 года подразделения ПВО приземлили в регионе 494 российских беспилотника, несших смерть и разрушения.

Напомним, в ночь на 24 февраля российские войска совершили очередную массированную дроновую атаку. В Броварах на Киевщине повреждение многоэтажного дома.

РФ война Сумская область дрон БПЛА атака ПВО шахед
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