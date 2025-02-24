В Сумской области зенитчики уничтожили 13 российских "шахедов"

фото: Сумская ОВА

Сегодня ночью, 24 февраля, противовоздушная оборона Сумщины приземлила более 10 российских ударных беспилотников типа "Shahed"

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает RegioNews.

"Сегодня, 24 февраля, в небе над Сумщиной подразделениями ПВО области сбито 13 "Шахедов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала 2025 года подразделения ПВО приземлили в регионе 494 российских беспилотника, несших смерть и разрушения.

Напомним, в ночь на 24 февраля российские войска совершили очередную массированную дроновую атаку. В Броварах на Киевщине повреждение многоэтажного дома.