В Сумской области зенитчики уничтожили 13 российских "шахедов"
Сегодня ночью, 24 февраля, противовоздушная оборона Сумщины приземлила более 10 российских ударных беспилотников типа "Shahed"
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает RegioNews.
"Сегодня, 24 февраля, в небе над Сумщиной подразделениями ПВО области сбито 13 "Шахедов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала 2025 года подразделения ПВО приземлили в регионе 494 российских беспилотника, несших смерть и разрушения.
Напомним, в ночь на 24 февраля российские войска совершили очередную массированную дроновую атаку. В Броварах на Киевщине повреждение многоэтажного дома.
Оккупанты ударили по Запорожской области КАБами и артиллерией: есть разрушенияВсе новости »
24 февраля 2025, 07:34Россия вывела в Черное море носитель крылатых ракет "Калибр"
24 февраля 2025, 07:15В одном из районов Киева упали обломки сбитого дрона
24 февраля 2025, 00:02
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
Удар "шахеда" по многоэтажке в Броварах: в ГСЧС показали последствия российской атаки
24 февраля 2025, 08:45В Полтавской области нашли мертвой 2-летнюю девочку: подозреваемого в убийстве задержали
24 февраля 2025, 08:36Правильный ли стиль коммуникации Зеленский выбрал относительно Трампа и его окружения
24 февраля 2025, 08:32Россияне убили жителя Херсонщины, пострадали 3 гражданских
24 февраля 2025, 08:16Оккупанты ударили по Запорожской области КАБами и артиллерией: есть разрушения
24 февраля 2025, 07:34Россия вывела в Черное море носитель крылатых ракет "Калибр"
24 февраля 2025, 07:15Пресс-конференция Зеленского: оценка и выводы
24 февраля 2025, 07:12В Броварах под Киевом обломки "Шахеда" попали по многоэтажке
24 февраля 2025, 07:08В центре Киева действуют ограничения движения транспорта: детали
24 февраля 2025, 07:00
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Все блоги »