Силы обороны уничтожили замаскированный российский "Град" на Покровском направлении
На Покровском направлении украинские защитники уничтожили дронами замаскированный российский БМ-21 "Град"
Об этом сообщило ОСУВ "Хортица", обнародовав соответствующее видео, передает RegioNews.
"Бойцы роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Шершни Довбуша" выследили и несколькими ударами дронов уничтожили замаскированный вражеский БМ-21 "Град"", – говорится в сообщении.
Напомним, ранее на одном из направлений фронта подразделения Сил беспилотных систем ВСУ обнаружили и уничтожили редкую разработку КНДР – самоходную артиллерийскую установку М1978 "Коксан".
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