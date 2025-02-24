Украинские бойцы уничтожили на востоке четыре российских пушки
Бойцы пограничного подразделения "Феникс" обезвредили на восточном направлении четыре российские пушки-гаубицы – две Д-20 и две Д-30
Об этом сообщило ОСУВ "Хортица", обнародовав соответствующее видео, передает RegioNews.
С помощью дронов украинские защитники прожгли в стволах вражеских пушек дыры.
"После такого пушка уже не может стрелять, ей нужно менять ствол, а эта деталь очень дефицитна. Следовательно, возможности российской артиллерии были уменьшены", – отметили военные.
Напомним, на днях в Донецкой области ВСУ уничтожили новейший российский ЗРК С-350 "Витязь" стоимостью 135 млн долларов.
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
Россияне нанесли авиаудар по Харькову: информация о последствиях от мэрии
24 февраля 2025, 06:38Оружие, деньги, союзники: выдержит ли Украина без США?
24 февраля 2025, 06:35Украинец пытался вывезти в Румынию 52 старинных книги
24 февраля 2025, 05:49Фиктивные документы за $20 тысяч: в Житомире разоблачили очередную схему выезда за границу
24 февраля 2025, 04:27Трамп vs. старая система: как меняется роль США в мире
24 февраля 2025, 03:45На Закарпатье мужчина притворился немой сестрой жены, чтобы выехать за границу
24 февраля 2025, 03:10На Львовщине пограничники обнаружили иконы, которые пытались вывезти в Италию
24 февраля 2025, 02:31В Житомире мужчина ударил 7-летнего пасынка ногой в лицо
24 февраля 2025, 01:52В Одессе горел двухэтажный дом: есть пострадавшие
24 февраля 2025, 01:23
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Все блоги »