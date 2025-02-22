В Генштабе рассказали, сколько россиян и техники уничтожили в сутки

фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

За последние сутки с 21 на 22 февраля армия РФ потеряла на войне против Украины 1140 солдат, 15 танков, 9 боевых бронированных машин, 66 артиллерийских систем и 139 единиц автомобильной техники

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что общие потери техники захватчиков в сутки составляют 230 единиц.

В свою очередь, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийские системы россиян.

На Харьковском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи ВСУ поблизости от Волчанска.

На Купянском направлении произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отразили штурмовы неподалеку Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Копанки, Новолюбовка, Терны, Ямполевки и Колодцы.

На Краматорском направлении кафиры трижды шли вперед в районе Васюковки.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Торецкая, Крымского, Щербиновки и Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 29 штурмов россиян в сторону населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Свиридоновка, Луч, Песчаное, Сергеевка, Андреевка, Улакли, Удачное, Надеевка и Молодецкое.

На Новопавловском направлении противник на протяжении совершил пять атак в направлениях Константинополя и Бурлацкого.

В Ореховском направлении оккупационные войска трижды штурмовали в районах населенных пунктов Щербаки и Пятихатки.

В Курской области РФ украинские военные отразили 15 штурмовых действий российской армии.

Напомним, в ночь на 22 февраля российские войска запустили по Украине 162 дрона.