В Генштабе рассказали, сколько россиян и техники уничтожили в сутки
За последние сутки с 21 на 22 февраля армия РФ потеряла на войне против Украины 1140 солдат, 15 танков, 9 боевых бронированных машин, 66 артиллерийских систем и 139 единиц автомобильной техники
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Отмечается, что общие потери техники захватчиков в сутки составляют 230 единиц.
В свою очередь, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийские системы россиян.
- На Харьковском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи ВСУ поблизости от Волчанска.
- На Купянском направлении произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отразили штурмовы неподалеку Загрызового.
- На Лиманском направлении враг атаковал семь раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Копанки, Новолюбовка, Терны, Ямполевки и Колодцы.
- На Краматорском направлении кафиры трижды шли вперед в районе Васюковки.
- На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Торецкая, Крымского, Щербиновки и Дилиевки.
- На Покровском направлении наши защитники остановили 29 штурмов россиян в сторону населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Свиридоновка, Луч, Песчаное, Сергеевка, Андреевка, Улакли, Удачное, Надеевка и Молодецкое.
- На Новопавловском направлении противник на протяжении совершил пять атак в направлениях Константинополя и Бурлацкого.
- В Ореховском направлении оккупационные войска трижды штурмовали в районах населенных пунктов Щербаки и Пятихатки.
В Курской области РФ украинские военные отразили 15 штурмовых действий российской армии.
Напомним, в ночь на 22 февраля российские войска запустили по Украине 162 дрона.
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