У Генштабі розповіли, скільки росіян та техніки знищили за добу

фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

За останню добу з 21 на 22 лютого армія РФ втратила на війні проти України 1140 солдатів, 15 танків, 9 бойових броньованих машин, 66 артилерійських систем і 139 одиниць автомобільної техніки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зазначається, що загальні втрати техніки загарбників за добу становлять 230 одиниць.

У свою чергу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три артилерійські системи росіян.

На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі ЗСУ поблизу Вовчанська.

На Куп'янському напрямку відбулося п'ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмови неподалік Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Копанки, Новолюбівка, Терни, Ямполівка та Колодязі.

На Краматорському напрямку окупанти тричі йшли вперед у районі Васюківки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак в районах Торецька, Кримського, Щербинівки та Диліївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмів росіян у бік населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Свиридонівка, Промінь, Піщане, Сергіївка, Андріївка, Улакли, Удачне, Надіївка та Молодецьке.

На Новопавлівському напрямку противник протягом здійснив п'ять атак в напрямках Костянтинополя та Бурлацького.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська тричі штурмували в районах населених пунктів Щербаки та П'ятихатки.

В Курській області РФ українські військові відбили 15 штурмових дій російської армії.



Нагадаємо, в ніч на 22 лютого російські війська запустили по Україні 162 дрона.