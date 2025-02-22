У Генштабі розповіли, скільки росіян та техніки знищили за добу
За останню добу з 21 на 22 лютого армія РФ втратила на війні проти України 1140 солдатів, 15 танків, 9 бойових броньованих машин, 66 артилерійських систем і 139 одиниць автомобільної техніки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Зазначається, що загальні втрати техніки загарбників за добу становлять 230 одиниць.
У свою чергу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три артилерійські системи росіян.
- На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі ЗСУ поблизу Вовчанська.
- На Куп'янському напрямку відбулося п'ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмови неподалік Загризового.
- На Лиманському напрямку ворог атакував сім разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Копанки, Новолюбівка, Терни, Ямполівка та Колодязі.
- На Краматорському напрямку окупанти тричі йшли вперед у районі Васюківки.
- На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак в районах Торецька, Кримського, Щербинівки та Диліївки.
- На Покровському напрямку наші захисники зупинили 29 штурмів росіян у бік населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Свиридонівка, Промінь, Піщане, Сергіївка, Андріївка, Улакли, Удачне, Надіївка та Молодецьке.
- На Новопавлівському напрямку противник протягом здійснив п'ять атак в напрямках Костянтинополя та Бурлацького.
- На Оріхівському напрямку окупаційні війська тричі штурмували в районах населених пунктів Щербаки та П'ятихатки.
В Курській області РФ українські військові відбили 15 штурмових дій російської армії.
Нагадаємо, в ніч на 22 лютого російські війська запустили по Україні 162 дрона.
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