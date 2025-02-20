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20 февраля 2025, 19:35

Лед и морозы: в Укргидрометцентре предупредили о погоде на 21 февраля

20 февраля 2025, 19:35
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В Украине в пятницу будет теплое солнце, которое смягчит морозы. При этом температура воздуха опустится до 14 градусов ниже нуля.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает RegioNews.

В пятницу, 21 февраля, в Украине ожидается небольшой снег, местами на юго-востоке. Ночь будет холодной за счет малой облачности. Днем – будет теплое солнце.

Ожидается ветер северо-восточного направления (в западных регионах – юго-восточный) от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 9 до 14 градусов мороза. В восточных и большинстве западных областей местами от 15 до 18 градусов ниже нуля. Днем прогнозируется от 2 до 7 градусов мороза. В Закарпатье и в Крыму ночью от 5 до 10 градусов мороза, а днем - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

В Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от 9 до 14 градусов мороза, днем – от 2 до 7 градусов мороза. В столице ночью от 10 до 12 градусов ниже нуля, а днем – от 4 до 6 градусов мороза.

Также синоптики предупредили о том, что 21 февраля возможны колебания уровней воды с суточной интенсивностью без угрозы негативных последствий на реках суббассейна Припяти (Волынская, Ровенская, Житомирская обл.) - на 0,1-0,5 м в сутки; на Верхнем Днепре и Десне (Черниговская, Киевская обл.) – на 0,1-0,4 м в сутки. Также на участке Днестра Залещики – верховья Днестровского водохранилища (Тернопольская, Черновицкая обл.) ожидается усиление ледообразования.

"В результате содержания антициклональной погоды с низкими температурами воздуха, на реках и водохранилищах страны наблюдаются активные процессы ледообразования – к установке ледостава. Ледовый покров недостаточно прочный – выходить на лед и находиться на нем – опасно", - предупредили в Укргидрометцентре.

погода гололед Синоптики
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