Вихідними в Україні очікується до -17 градусів, подекуди сніг

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У більшості областей найближчими вихідними переважатиме суха, без опадів, погода. Лише у неділю, 23 лютого подекуди випаде сніг

Як передає RegioNews, про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, морози поки що не відступають. У нічні години очікується -10…-17 градусів, вдень у суботу та неділю в більшості областей стовпчики термометрів покажуть -2…-7 градусів.

У західних регіонах вдень буде значно тепліше, від -1 до +5 градусів.

У Києві 22 та 23 лютого опадів не передбачається - антициклон. Вночі очікується -12…-14 градусів, у денні години -2…-4 градуси.

"Послаблення морозів та поступове підвищення температури повітря в Україні очікується з 25-го лютого", - додала Н.Діденко.

Нагадаємо, в Укренерго попередили про обмеження електроенергії на 21 лютого.