В январе в Киеве обновлено 11 температурных рекордов

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Январь стал самым теплым в истории Киева, обновлено 11 температурных рекордов

Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории, сообщает RegioNews.

Среднемесячная температура воздуха в январе в Киеве повторила рекордное значение 2007 года и составила 2,1°С. Это на 5,3°С выше климатической нормы.

За последние шесть дней месяца было установлено 11 температурных рекордов.

Холоднее всего в столице было 6 января, когда минимальная температура под утро снизилась до -6,9°С, а теплее – 30 января, когда максимальная температура после полудня достигла +11,6°С.

Напомним, в конце января в Киеве установилась аномально теплая погода. Температура воздуха в январе соответствовала температурным показателям начала апреля.