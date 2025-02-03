В январе в Киеве обновлено 11 температурных рекордов
Январь стал самым теплым в истории Киева, обновлено 11 температурных рекордов
Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории, сообщает RegioNews.
Среднемесячная температура воздуха в январе в Киеве повторила рекордное значение 2007 года и составила 2,1°С. Это на 5,3°С выше климатической нормы.
За последние шесть дней месяца было установлено 11 температурных рекордов.
Холоднее всего в столице было 6 января, когда минимальная температура под утро снизилась до -6,9°С, а теплее – 30 января, когда максимальная температура после полудня достигла +11,6°С.
Напомним, в конце января в Киеве установилась аномально теплая погода. Температура воздуха в январе соответствовала температурным показателям начала апреля.
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