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В Україні у вихідні, 22 і 23 лютого, збережеться прохолодна погода. У більшості областей - сухо, без опадів

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає RegioNews.

За її словами, над Україною розташувався антициклон. Тому у більшості областей найближчими вихідними переважатиме суха, без опадів, погода.

Лише в неділю, 23-го лютого, у східній частині України пройде сніг - вплив циклону зі сходу.

Вночі очікується -10-17 градусів, вдень у суботу-неділю в більшості областей -2-7 градусів.

У західних областях вдень буде значно тепліше, від 1 морозу до 5 градусів тепла.

У Києві 22 та 23 лютого опадів не передбачається. Вночі -12-14 градусів, у денні години -2-4 градуси.

За прогнозами Діденко, послаблення морозів та поступове підвищення температури повітря в Україні очікується з 25-го лютого.

Нагадаємо, січень став найтеплішим в історії Києва, було оновлено 11 температурних рекордів.