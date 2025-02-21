06:07  21 лютого
Сили оборони вперше знищили в Україні північнокорейську САУ "Коксан"
07:05  21 лютого
На озброєння ЗСУ надійшли нові FPV-дрони
12:23  21 лютого
У мережі показали момент прильоту "Шахеда" у Білій Церкві
UA | RU
UA | RU
21 лютого 2025, 13:31

На вихідних українців чекає морозна погода

21 лютого 2025, 13:31
Читайте также на русском языке
фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні у вихідні, 22 і 23 лютого, збережеться прохолодна погода. У більшості областей - сухо, без опадів

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, передає RegioNews.

За її словами, над Україною розташувався антициклон. Тому у більшості областей найближчими вихідними переважатиме суха, без опадів, погода.

Лише в неділю, 23-го лютого, у східній частині України пройде сніг - вплив циклону зі сходу.

Вночі очікується -10-17 градусів, вдень у суботу-неділю в більшості областей -2-7 градусів.

У західних областях вдень буде значно тепліше, від 1 морозу до 5 градусів тепла.

У Києві 22 та 23 лютого опадів не передбачається. Вночі -12-14 градусів, у денні години -2-4 градуси.

За прогнозами Діденко, послаблення морозів та поступове підвищення температури повітря в Україні очікується з 25-го лютого.

Нагадаємо, січень став найтеплішим в історії Києва, було оновлено 11 температурних рекордів.

прогноз погода Синоптики зима мороз
18 лютого 2025
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
За останні кілька років вартість ліків в аптеках подорожчала в рази і це визнають навіть в уряді. Натомість чиновники обіцяють українцям вже з березня знизити на третину ціни на медичні препарати. Нас...
14 лютого 2025
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Західні партнери вже не перший місяць публічно й не публічно намагаються вмовити українську владу знизити мобілізаційний вік ледь не до 18 років. Президент Зеленський на ці заклики відреагував різко: ...
13 лютого 2025
Санкції проти Порошенка – навіщо влада оголосила війну опозиції?
Рада Нацбезпеки та оборони запровадила санкції проти п’ятого президента України Петра Порошенка, а також проти Віктора Медведчука, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та Костянтина Жеваго. Відпов...
12 лютого 2025
Американські інвестиції в українські надра – останній план порятунку України?
​​​​​​​Отже, Україні зробили дуже предметну пропозицію – президент США Дональд Трамп в обмін на підтримку у протистоянні з Росією хоче доступ до українських надр. І вже навіть озвучив, скільки це вийд...
Сезон грипу та ГРВІ: у Полтаві 24 лютого школи переходять на "дистанційку"
21 лютого 2025, 14:16
У Києві правоохоронці знайшли нелегальні цигарки на 12 млн гривень
21 лютого 2025, 14:12
Голова ЦПО заявив, що його перший командир отримав підозру від ДБР
21 лютого 2025, 14:05
Кабмін виділить майже 8 млрд гривень на закупівлю дронів
21 лютого 2025, 13:45
У Миколаєві посадовець ТЦК і голова лікарської комісії продавали фейкові медичні довідки
21 лютого 2025, 13:30
СБУ попередила про активізацію інформаційних диверсій РФ: що задумав ворог
21 лютого 2025, 13:18
На Київщині безробітні жінка та чоловік готували теракт: зловмисників затримано
21 лютого 2025, 12:50
РФ готується оголосити про "перемогу" у війні до річниці вторгнення в Україну
21 лютого 2025, 12:40
В Одесі запровадили відключення світла: для кого діють обмеження
21 лютого 2025, 12:27
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чи дійсно в березні впадуть ціни на ліки
Мотивація по-новому. Влада кличе до армії молодь й обіцяє 1 млн грн: всі подробиці
Всі публікації »
Валерій Пекар
Юрій Богданов
Мар'яна Безугла
Всі блоги »