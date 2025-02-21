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21 февраля 2025, 12:50

В Киевской области безработные женщина и мужчина готовили теракт: злоумышленники задержаны

21 февраля 2025, 12:50
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фото: Киевская областная прокуратура
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СБУ и Нацполиция задержали агентов ФСБ, готовивших теракты в Киевской области

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, для выполнения враждебной задачи оккупанты дистанционно завербовали двух безработных из Киевщины - 27-летнего наркозависимого и его сожительницу, которые искали "легкие" деньги на Телеграмм-каналах.

По указанию заказчика мужчина и женщина изготовили взрывчатое вещество и готовились к совершению террористического акта. Они должны были заложить взрывчатку в оговоренном месте в админзданиях Киевской области.

За это им обещали заплатить около 5 тыс. долларов.

Основными целями неприятеля были пункты базирования местных подразделений полиции, ТЦК и прокуратуры.

Оба фигуранта задержали "на горячем", когда изготавливали взрывные компоненты к самодельному взрывному устройству (СВУ). При обыске у них изъяли:

  • 2 кг взрывчатого вещества;
  • огнетушитель, переработанный в "контейнер" для взрывчатки;
  • поражающие элементы для СВУ.

Кроме того, у задержанных обнаружены мобильные телефоны и с поличным коммуникации с ФСБ, а также видеорегистратор, на который они должны были фиксировать запланированный теракт.

Злоумышленники находятся под стражей.

Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности Украины предотвратила теракт в Днепре и задержала диверсантов, которые по заказу российских спецслужб пытались взорвать ветерана правоохранительных органов.

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