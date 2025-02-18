На Донетчине ВСУ уничтожили новейший российский ЗРК С-350 "Витязь" стоимостью $135 млн
Силы обороны обнаружили и уничтожили новейший российский зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь". Цель поразили в Донецкой области
Видео поражения вражеской САУ обнародовал официальный канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в Telegram, передает RegioNews.
Сожгли "жирную цель" бойцы отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес".
"Благодаря искусным действиям разведчиков бригады артразведки "Черный лес" удалось обнаружить и уничтожить новейший российский зенитный ракетный комплекс малой и средней дальности С-350 "Витязь", - говорится в сообщении.
Примечательно, что ориентировочная стоимость такого ЗРК - около 135 млн долларов.
Напомним, на Лиманском направлении украинские защитники уничтожили редкую боевую российскую технику - корабельный бомбомет "Смерч-2".