06:50  18 февраля
Украинские бойцы из ПТРК Javelin уничтожили российский танк Т-90
05:43  18 февраля
Трудоустройство с бронированием за 3500 долларов: во Львове задержали работника стратегического предприятия
05:05  18 февраля
Опасный лед: за неделю в Украине утонули более 20 человек, четверть из них – дети
UA | RU
UA | RU
18 февраля 2025, 14:30

На Донетчине ВСУ уничтожили новейший российский ЗРК С-350 "Витязь" стоимостью $135 млн

18 февраля 2025, 14:30
Читайте також українською мовою
скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Силы обороны обнаружили и уничтожили новейший российский зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь". Цель поразили в Донецкой области

Видео поражения вражеской САУ обнародовал официальный канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" в Telegram, передает RegioNews.

Сожгли "жирную цель" бойцы отдельной бригады артиллерийской разведки "Черный лес".

"Благодаря искусным действиям разведчиков бригады артразведки "Черный лес" удалось обнаружить и уничтожить новейший российский зенитный ракетный комплекс малой и средней дальности С-350 "Витязь", - говорится в сообщении.

Примечательно, что ориентировочная стоимость такого ЗРК - около 135 млн долларов.

Напомним, на Лиманском направлении украинские защитники уничтожили редкую боевую российскую технику - корабельный бомбомет "Смерч-2".

РФ война оккупанты ВСУ Донецкая область ПВО потери россиян ЗРК ОСУВ Хортица
Европа может отправить в Украину до 30 тысяч военных - СМИ
17 февраля 2025, 23:12
За день ВСУ ликвидировали более 1500 оккупантов, уничтожили десятки танков, ББМ и артсистем РФ
17 февраля 2025, 10:15
Россия запустила по Украине почти 150 "шахедов": как отработала ПВО
17 февраля 2025, 09:05
Все новости »
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
В Одессе мужчина предложил приезжему помощь и ограбил
18 февраля 2025, 14:38
В ГСЧС показали, как идет ликвидация последствий российского удара по ЧАЭС
18 февраля 2025, 14:37
Карантин в столичных школах: решение за руководителями образовательных учреждений
18 февраля 2025, 14:16
Экс-министр Кулеба рассказал, верит ли в скорый мир
18 февраля 2025, 14:06
Нетрезвый водитель в столице пытался дать взятку полицейским: мужчине светит до 4 лет тюрьмы
18 февраля 2025, 13:57
Правительство выделило 1,5 миллиарда гривен на поддержку укрытия ЧАЭС
18 февраля 2025, 13:35
В Херсонской области будут судить 19 корректировщиков вражеского огня
18 февраля 2025, 13:29
Трамп тестирует на прогиб: как работает его тактика в переговорах
18 февраля 2025, 13:24
Зеленский заявил о возможном "афганском сценарии для Украины"
18 февраля 2025, 13:09
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Все публикации »
Владимир Поперешнюк
Валерий Пекар
Юрий Бутусов
Все блоги »