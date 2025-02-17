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Валерий Жидков после продолжительного проживания в Украине получил украинское гражданство и публично говорил о российской агрессии. Однако впоследствии он исчез. Его коллега Евгений Кошевой рассказал, что произошло

Об этом Евгений Кошевой рассказал в комментарии программе "Утро в Большом городе", передает RegioNews.

Художественный руководитель студии "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал, что во время войны он узнал о том, что Валерий Жидков уехал за границу. Однако в какую именно страну поехал юморист – Кошевой решил не уточнять. Решение коллеги Кошевой не стал слишком жестко критиковать, однако расценил это как не очень смелую позицию.

"Он не работает. Он уехал. Не знаю, можно ли это назвать по-английски или нет... Я когда узнал, что он ушел, то для меня это было неожиданно. Мне сказали, что Валера уехал. Уехал, да и уехал. Значит, такой ты сильный чувак, бл*дь", - сказал Евгений Кошевой.

Справка . Валерий Жидков ("Тамбовский волк") родом из России. Однако в Украине он прожил более 20 лет. Он работал сценаристом в студии "Квартал 95". В определенный период он был ведущим юмористической программы с Владимиром Зеленским, впоследствии ставшим президентом Украины. Долгое время он жил в Украине с видом на жительство. Однако после полномасштабного вторжения он стал гражданином Украины.