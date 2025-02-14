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Об этом Дарья Малахова написала на своей странице в соцсети, сообщает RegioNews.

Актриса подчеркнула, что не понимает, почему украинцы так эмоционально отреагировали на интервью Потапа российскому журналисту Дудю. Дарья Малахова отметила, что Потапа, по ее мнению, критикуют те граждане, которые в 1000 раз хуже его. Актриса написала о том, что почти у каждого есть друг или родственник, который боится ТЦК, а также о том, что многие мужчины хотят уехать из страны, но не могут. Многие уклоняются от военной службы, однако обвинения – летят в Потапа.

"Бойтесь не тех, кто быстро не переобулся и не стал главным популистом, а тех, кто с легкостью это сделает снова и снова. А вы будете, как обычно, отвлекаться на совершенно неважные вещи, которые от вас совершенно не зависят. Затрачивая время на это, вы теряете его и не занимаетесь важным. Может потому и хейтите. Это ваш вклад. А Тина Кароль и Потап как-нибудь разберутся. Поверьте", - пишет актриса.

Напомним, ранее интервью Потапа российскому журналисту Юрию Дудю подверг критике ведущий Анатолий Анатолич. Он заявил, что рэппер несколько раз врал или не давал конкретики: например, не было точного ответа о "заочной службе в ТРО", а также о выездах за границу. Кроме того, по мнению Анатолича, Потап находится вне контекста того, что действительно происходит в Украине, потому что сам здесь не живет.