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14 февраля 2025, 03:51

"Таких, кто в 1000 раз хуже Потапа": известная украинская актриса раскритиковала тех, кто болтает рэпера за интервью Дудю

14 февраля 2025, 03:51
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Фото: YouTube
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Известная украинская актриса Дарья Малахова считает, что реакция украинцев на интервью Потапа российскому журналисту Дудю показывает, какое наше общество сейчас. Она отметила, что стоит заниматься вещами важнее гейта.

Об этом Дарья Малахова написала на своей странице в соцсети, сообщает RegioNews.

Актриса подчеркнула, что не понимает, почему украинцы так эмоционально отреагировали на интервью Потапа российскому журналисту Дудю. Дарья Малахова отметила, что Потапа, по ее мнению, критикуют те граждане, которые в 1000 раз хуже его. Актриса написала о том, что почти у каждого есть друг или родственник, который боится ТЦК, а также о том, что многие мужчины хотят уехать из страны, но не могут. Многие уклоняются от военной службы, однако обвинения – летят в Потапа.

"Бойтесь не тех, кто быстро не переобулся и не стал главным популистом, а тех, кто с легкостью это сделает снова и снова. А вы будете, как обычно, отвлекаться на совершенно неважные вещи, которые от вас совершенно не зависят. Затрачивая время на это, вы теряете его и не занимаетесь важным. Может потому и хейтите. Это ваш вклад. А Тина Кароль и Потап как-нибудь разберутся. Поверьте", - пишет актриса.

Напомним, ранее интервью Потапа российскому журналисту Юрию Дудю подверг критике ведущий Анатолий Анатолич. Он заявил, что рэппер несколько раз врал или не давал конкретики: например, не было точного ответа о "заочной службе в ТРО", а также о выездах за границу. Кроме того, по мнению Анатолича, Потап находится вне контекста того, что действительно происходит в Украине, потому что сам здесь не живет.

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