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18 февраля 2025, 12:54

Украина вернула более 7 тыс. тел погибших военных

18 февраля 2025, 12:54
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фото: Координационный штаб
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С начала полномасштабного вторжения Украина провела 75 репатриаций и вернула домой 7017 тел погибших защитников

Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на комментарий Координационного штаба по обращению с военнопленными, передает RegioNews.

"По состоянию на декабрь 2024 года мы провели 73 репатриации и вернули 5 503 тела погибших. В этом году было еще две репатриации - в январе и в феврале. В обоих случаях вернули по 757 тел. Таким образом можем сказать, что на сегодняшний день Украина вернула 7 017 тел своих сотрудников", -
отметили в Координационном штабе.

Также вернули домой 4 131 пленников. Эта цифра включает военных и гражданских. В частности, в январе вернули 25 тяжелораненых.

Напомним, 24 января стало известно, что в Украину вернули из России тела 757 павших защитников.

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