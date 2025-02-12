В Украине построят 17 новых пунктов пропуска на границах

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К 2030 году Украина планирует обновить на границе 29 пунктов пропуска и построить 17 новых

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает RegioNews.

По его словам, в стране создадут единое логистическое пространство, чтобы люди, товары и услуги быстро и беспрепятственно перемещались в обе стороны от границы.

О каких именно областях идет речь пока не уточняется.

Кроме того, правительство хочет реализовать такие меры по улучшению пересечения границы:

"Транспортный безвиз" из ЕС, благодаря которому украинским перевозчикам больше не нужны отдельные разрешения. В прошлом году автомобильным транспортом Украина экспортировала товаров на 14,7 млрд. долларов, что на 5% больше, чем в 2023 году. Запуск совместного таможенного и приграничного контроля на границах с ЕС. Кабмин рассчитывает, что в этом году запустится пилотный проект на украино-польской границе. Система "Евчера", которая работает на 28 пунктах пропуска. В общей сложности от старта есть Очереди зафиксировано почти 1,7 млн пересечений границы с помощью этого сервиса. Украинский морской коридор. За полтора года его работы транспортировали уже более 100 млн тонн грузов в 53 страны мира.

Напомним, во Львовской области пограничники разоблачили канал незаконного сбыта электронных сигарет.