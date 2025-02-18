Зачистка в тылу врага: ССО уничтожили более 20 российских оккупантов

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На одном из оперативных направлений операторы БпЛА 3-го полка Сил специальных операций ВСУ обнаружили скопление российских войск в одном из зданий промышленного предприятия. Личный состав врага поразили

Об этом сообщает пресс-центр ССО, передает RegioNews.

Тактическая группа оперативно выдвинулась к объекту и произвела зачистку помещения. Воины ССО удерживали позиции в течение двух суток. В результате интенсивных боевых действий на территории вспыхнул пожар. Группа операторов ССО успешно отошла на бронированных автомобилях Hamvee.

"В результате молниеносно выполненной задачи, операторами ССО уничтожены 23 оккупанта: 10 в здании и 13 вокруг него. С нашей стороны — без потерь", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на одном из направлений фронта воины ССО уничтожили российскую технику и ликвидировали 14 оккупантов.