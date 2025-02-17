Россия запустила по Украине почти 150 "шахедов": как отработала ПВО
В ночь на понедельник, 17 февраля, российская армия выпустила по Украине 147 беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 83 дрона, еще 59 — локационно потеряны
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
Оккупанты запустили ударные БпЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы по направлениям - Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск - РФ.
Военные подтвердили сбитие 83-х ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях.
"59 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Киевщина, Полтавщина и Запорожье.
Напомним, ночью в Сумской области зенитчики сбили восемь российских "шахедов".