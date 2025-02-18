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18 лютого 2025, 04:40

Зачистка в тилу ворога: ССО знищили понад 20 російських окупантів

18 лютого 2025, 04:40
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На одному з оперативних напрямків оператори БпЛА 3-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ виявили скупчення російських військ в одній із будівель промислового підприємства. Особовий склад ворога уразили

Про це повідомляє пресцентр ССО, передає RegioNews.

Тактична група оперативно висунулася до обʼєкта та провела зачистку приміщення. Воїни ССО утримували позиції протягом двох діб. Внаслідок інтенсивних бойових дій на території спалахнула пожежа. Група операторів ССО успішно відійшла на броньованих автомобілях Hamvee.

"У результаті блискавично виконаного завдання, операторами ССО знищено 23-х окупантів: 10 в будівлі та 13 довкола неї. З нашого боку — без втрат", — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на одному з напрямків фронту воїни ССО знищили російську техніку та ліквідували 14 окупантів.

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