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17 февраля 2025, 04:48

Оккупантам не хватает гражданских кадров на ВОТ – будут назначать военных, – ЦНС

17 февраля 2025, 04:48
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Россияне на ВОТ не могут найти достаточно гражданских кадров на административные должности среди местных жителей, поэтому будут массово назначать военнослужащих

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает RegioNews.

"Из числа военнослужащих российско-оккупационных войск начнут массово назначать на так называемые административные должности в оккупационных администрациях и т.д.", – говорится в сообщении.

В ЦНС объяснили: это значит, что руководить населенными пунктами, заниматься хозяйственными вопросами и другой деятельностью теперь будут некомпетентные силовики, среди которых немало лиц с криминальным прошлым и других "сливок" российского социума.

"Оккупационные источники официально это представляют как "кадровый конкурс", который должен "отметить заслуги защитников". Но реальность другая – оккупанты не могут найти гражданских кадров среди местных, которые готовы работать в их оккупационных структурах", – подчеркивается в сообщении.

Поэтому захватчики пытаются интегрировать своих представителей, чтобы повысить их статус и попытаться оправдать преступления, которые они совершали против местного населения и Украины в целом.

Эти назначения приведут к усилению репрессий, мародерства и новых коррупционных схем, констатируют в ЦНС. Ведь бывшие наемники и ранее судимые оккупанты не имеют навыков управления, однако имеют опыт запугиваний, пыток и бесконтрольного насилия. Поэтому они будут использовать свои новые полномочия в собственных интересах, в том числе для собственного обогащения.

В Центре нацсопротивления призывают всех неравнодушных граждан сообщать о местонахождении оккупационных администраций, их планах и других важных сведениях, которые можно будет тщательно изучить, чтобы привлечь всех причастных к справедливой ответственности.

"Всех, кто стремится ускорить деоккупацию – просим приобщаться к Движению Сопротивления ССО ВСУ", – подчеркнули в ЦНС.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне приступили к новому этапу тотальных проверок на оккупированных территориях.

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