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В оккупированном Крыму студенток заставили писать открытки в День святого Валентина для российских военных. Более того, девушкам намекали, что стоит оставлять свои контакты

Об этом сообщили активисты движения "Желтая лента", передает RegioNews.

Активисты сообщили, что в крымском филиале "Русского государственного университета правосудия" студенток заставили писать валентинки для российских военных. Эту акцию проводили якобы в рамках "патриотической поддержки" окупантов.

Кроме того, администрация предлагала девушкам оставлять свои контакты на листовках, чтобы они знакомились с русскими военными.

"Более того, девушкам предлагают оставлять свои контакты на валентинках — намекая, что "настоящие герои" лучше местных крымчан, большинство из которых настроены антироссийски", - говорят активисты.

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления сообщалось, что на временно оккупированных территориях россияне начали новый этап тотальных проверок местных жителей. В частности, они требуют у людей паспорта, проводят обыски, проверяют содержимое телефонов, ищут контакты с Украиной.

В ЦН отметили, что россияне пытаются взять под контроль всех оставшихся в оккупации. Однако на самом деле, считают специалисты, оккупанты боятся, потому что знают, что Движение сопротивления работает, а местные жители не воспринимают оккупацию.