"Укрепит энергетическую безопасность": Зеленский заявил о важности достройки Хмельницкой АЭС

фото: vikna.tv

Достройка Хмельницкой атомной электростанции укрепит энергетическую безопасность не только Украины, но и других стран Европы

Как передает RegioNews, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам Зеленского, сейчас украинские специалисты готовят проект расширения Хмельницкой АЭС с привлечением американского бизнеса, в частности, компании Westinghouse.

Буквально за день в Мюнхен я был на станции. Этот проект усилит энергетическую безопасность не только Украины, но и всего европейского региона

Президент отметил, что в условиях постоянных российских атак на энергетический сектор ядерная энергетика играет ключевую роль в обеспечении жизнеспособности страны.

Он также добавил, что ядерная энергетика была одной из тем, обсуждавшихся во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, Зеленский выступил на втором дне Мюнхенской конференции и упомянул о членстве Украины в НАТО и соглашениях с РФ.