В Україні мобільні аптеки вже функціонують у понад 600 населених пунктах

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Мобільні аптеки, які Кабмін запустив минулого року, вже їздять у 650 населених пунктів, де немає стаціонарних аптек

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час засідання уряду 14 лютого, передає RegioNews із посиланням на його Телеграм-канал.

Як відомо, за ініціативи Президента України Володимира Зеленського під час засідання РНБО було затверджено заходи, реалізація яких дозволить знизити ціни на ліки для наших громадян. Зокрема, українські виробники знизять відпускні ціни на 100 найбільш популярних ліків на 30% вже наступного місяця.

Також Уряд схвалює інші заходи для здешевлення ліків. Передусім, запускаємо низку регуляцій для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції.

"Укрпошта безкоштовно доставляє ліки по всій країні. Мобільні аптеки, які запустив Уряд минулого року, вже їздять у 650 населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

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